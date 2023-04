Prefeito casado com adolescente de 16 anos já foi preso pela PF e investigado por nepotismo

Quando começou o mandato em 2017, Hissam empregou a então esposa, Cristiane, as filhas Ryam e Yasmim, o cunhado José Roberto e o genro Eduardo em cargos na administração. A suspeita de nepotismo foi investigada em 2019, mas o STF não seguiu com o caso.

O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, 65, que virou notícia ao se casar com uma adolescente, de 16 anos, e nomear a sogra secretária municipal de Cultura e Turismo, já se envolveu em outros escândalos durante a vida política.

