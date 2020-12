Prefeito Marcelo Crivella deixa presídio no Rio rumo à prisão domicilia

Na noite desta quarta-feira (23), o prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella deixou o presídio de Benfica para cumprir prisão domiciliar, depois de decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins.

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deixa Benfica e segue para prisão domiciliar. pic.twitter.com/de6SdjuBAL — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 23, 2020



Crivella foi preso em uma investigação que aponta a existência de um “GQ da Propina” na prefeitura fluminense. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, empresários pagariam para ter acesso a contratos para receber valores devidos pela gestão municipal. Segundo a desembargadora Rosa Helena Guita, Crivella comandaria a organização criminosa.

Antes da soltura de Crivella ser assinada, a Justiça determinou a apreensão de telefones e computadores em sua casa.