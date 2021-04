Prefeito de Duque de Caxias é flagrado aplicando vacina e justifica ato

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), foi flagrado aplicando a vacina contra a Covid-19 em um homem, no último sábado (10). O vídeo circulou nas redes sociais. Vale lembrar que a aplicação só pode ser feita por 'profissional legalmente habilitado'.

De acordo com o UOL, a Prefeitura de Duque de Caxias por meio de nota negou que a vacina tenha sido aplicada e disse que tudo não passou de uma encenação.

"O prefeito apenas simulou a aplicação de uma dose em uma pessoa presente em um dos pontos de atendimento deste sábado. Devido ao fácil acesso da população e à proximidade do prefeito com os moradores da cidade, cenas mais informais são vistas com frequência com a presença do prefeito Washington Reis e dos caxienses, mas sempre com muito respeito e responsabilidade nos atos do executivo municipal", diz trecho do comunicado.