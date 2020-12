Prefeita eleita em São Paulo sofre ataques racistas nas redes sociais

A prefeita eleita da cidade de Bauru, em São Paulo, Suéllen Rosim (Patriota), sofreu ataques racistas às vésperas da votação do segundo turno, neste domingo (29).

Uma das mensagens publicadas no Facebook chamou Rosim de "cara de favelada": “Bauru não merecia ter essa prefeita de cor com cara de favelada comandando a nossa cidade. A senzala estará no poder nos próximos quatro anos”.

Suéllen Rosim foi eleita no segundo turno, com 55,98% dos votos válidos, ou 89.725 votos. Ela informou que fez boletim de ocorrência e irá processar os autores.

(Foto: Reprodução/Twitter)