Prefeita eleita em cidade no RS morre por complicações da Covid-19

Izalda Maria Barros Boccacio, 72, prefeita eleita de Santo Antônio das Missões, morreu, na noite de quinta-feira (3), por complicações da Covid-19. Izalda era atualmente vice-prefeita do município do Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo um site de notícias do Globo, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), disse que ela estava internada desde a última semana no Hospital Ivan Goulart, em São Borja, por conta do coronavírus. Nesta semana, teve complicações e foi transferida para Santa Maria, mas não resistiu e faleceu no fim da noite de quinta.

Por meio de uma rede social, a prefeitura lamentou a morte.