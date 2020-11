Prédio tomba e deixa 15 famílias desabrigadas em Minas Gerais

Manaus/AM - Um prédio que estava em construção tombou no fim da noite de ontem (17) e deixou moradores desesperados na cidade de Betim, em Minas Gerais.

Ninguém ficou ferido, mas ao menos 15 famílias que moravam no entorno do edifício tiveram que deixar suas casas porque há riscos da estrutura desmoronar por completo. A área está isolada. A princípio o tombamento foi associado às chuvas frequentes que tem caído sobre a cidade. A grande quantidade de água teria feito com que o terreno cedesse.

No local é possível ver os destroços da estrutura que acabou se desmanchando sobre outra área que também passava por obras. O proprietário do edifício está internado porque passou mal ao saber do incidente.