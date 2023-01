Prédio do STF passa por perícia; veja vídeo dos estragos após manifestação bolsonarista

O Supremo Tribunal Federal foi depredado neste domingo (8) por manifestantes bolsonaristas e os danos ao prédio foram muitos. O Congresso Nacional e o Palácio do Planalto também foram alvos.

Um video mostra como ficou o prédio do STF após o ataque; confira:

De acordo com o Conjur, nesta segunda-feira (9), o prédio do STF está passando por uma perícia, sem previsão de conclusão até o momento. Os anexos 1 (inclusive o restaurante) e 2 não foram alvos do vandalismo e funcionam normalmente.

Depois da perícia, o Supremo vai iniciar o trabalho de catalogar os estragos e quantificar os prejuízos. Também não há previsão para a conclusão deste trabalho.

A informação de que uma granada foi encontrada no prédio gerou preocupação em servidores que atuam nos anexos. No entanto, tratavam-se de granadas não letais usadas pela segurança do tribunal. Todo o prédio foi verificado pela Polícia Judicial do STF e está em condições de segurança para os servidores.