Preços da gasolina e do diesel ficam mais caros a partir deste sábado

A partir deste sábado (18), os preços da gasolina e do diesel ficam mais caros para as distribuioras e para o consumidor. A Petrobras anunciou ontem (17) o reajuste de 5,18%no valor da gasolina e de 14,26% no valor do diesel.

