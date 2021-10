Preço médio da gasolina volta a subir e chega a R$6,36, segundo ANP

O preço médio da gasolina nos postos do Brasil voltou a subir para 0,6% esta semana e chegou a R$ 6,36 o litro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o g1, o valor máximo foi de R$ 7,46 registrado no Rio Grande do Sul. O aumento nos preços dos combustíveis é reflexo do reajuste de 7,2% no valor da gasolina e do gás de cozinha (GLP) feito pela Petrobras, em vigor desde 9 de outubro.