Preço do diesel volta a subir em todo o Brasil a partir de amanhã

Uma nova alta no valor do diesel foi anunciada pela Petrobras nessa segunda-feira (9). Segundo a estatal, os preços estão congelados há 60 dias e a variação no mercado internacional forçou o reajuste de 8,8%.

A mudança passa a valer a partir de amanhã (10). O combustível que estava custando R$ 4,51 o litro para as distribuidoras, agora custará R$ 4,91.

O preço da gasolina e do gás, por sua vez, foram mantidos. A Petrobras alega ainda que o reajuste no preço do diesel foi impulsionado pela grande demanda e baixa oferta. A empresa afirma que está trabalhando com estoques muito baixos e que não há condições de aumentar a produção para atender o mercado:

“Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços do diesel no mundo inteiro, com a valorização deste combustível muito acima da valorização do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta”, disse em nota.