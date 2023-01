Preço da gasolina aumenta a partir desta quarta; saiba valor

O último reajuste dos preços da gasolina foi em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional.

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (24), que aumentará o preço da gasolina para as distribuidoras a partir do dia 25 de janeiro. O aumento será de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, que representa uma alta de 7,46%.

