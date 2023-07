Pré-selecionados no Fies têm até esta sexta para complementar inscrição

O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta quarta-feira (12), o período de complementação da inscrição no processo seletivo da segunda edição de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os candidatos pré-selecionados na chamada única do Fies devem realizar o procedimento por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Fies, até às 23h59 do dia 14 de julho.

Após a complementação, o candidato deve validar as informações fornecidas no momento da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis após a data de complementação da inscrição, e deve ser feita diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do processo seletivo do Fies serão automaticamente incluídos na lista de espera, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, seguindo a ordem de classificação de acordo com o Edital nº 8/2023, que estabelece o cronograma e os demais procedimentos do Fies 2023/2.

A pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera ocorrerá no período de 18 de julho a 29 de agosto, por meio do Portal Único de Acesso.