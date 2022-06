Pré-candidata a deputada quer incluir aumento peniano e silicone no SUS

"Todos os meus seguidores pedem para aumentar e dizem que é caro. O SUS tem que dar para vocês (...) Quer aumentar o tamanho do menino? Vou fazer o SUS liberar", disse a também influencer. Juju Ferrari tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

A pré-candidata a deputada federal Juju Ferrari ‘prometeu’ que se for eleita pretende criar um projeto para incluir cirurgias de aumento de pênis e silicone no SUS.

