Prazo para renovar contratos de financiamento do Fies é prorrogado

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para até o dia 30 de junho de 2022.

A mudança consta na Portaria 312/22 que foi publicada na edição desta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, também foi prorrogada até 30 de junho, o prazo para realizar a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de dilatação do prazo para utilizar o financiamento, respectivamente, referentes ao primeiro semestre de 2022.

Para aditamento não simplificado, quando há mudança nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Nos casos de aditamentos simplificados, a renovação é feita após validação do estudante no sistema.

O processo de renovação deve ser feito no Sistema Informatizado Fies (SisFIES), disponível na página do Ministério da Educação. A renovação dos contratos do FIES deve ser feita semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino, e, posteriormente, os estudantes devem validar as informações no sistema.

A mudança do FNDE vale para contratos assinados até dezembro de 2017. Para os contratos do Novo Fies, firmados a partir de 2018, os cronogramas são definidos pela Caixa.