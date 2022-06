Prazo para MEI entregar declaração anual encerra nesta quinta; veja passo a passo

Em seguida, informe se o MEI teve algum empregado no ano referente. No próximo passo você verá um resumo das informações e depois de conferi-lo você clica em "Trasmitir". Por fim, imprima e guarde o recibo da declaração no qual constam as informações prestadas, horário de envio para a Receita Federal e o número de controle.

Depois, na linha "original", selecione "2021"; no campo "Valor da Receita Bruta Total" informe o valor total do seu faturamento em 2021.

Passo a passo - Para o MEI, mediante CNPJ, fazer a declaração, basta acessar a página do Simples Nacional, o DASN-SIMEI , no site da Receita Federal, e informar o CNPJ e os caracteres alfanuméricos.

Esta declaração precisa ser feita mesmo que não tenha registro de faturamento durante o ano de 2021. Não há custo adicional para o envio da declaração, e o MEI que não entregar dentro do prazo pode ser multado em até 20% do valor dos atributos declarados, além de ter o CNPJ cancelado.

