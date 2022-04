Prazo para isenção da taxa do Enem termina hoje

Termina nesta sexta-feira o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A solicitação pode ser feita até às 23h59 na "Página do Participante", na internet. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado na próxima sexta, dia 22.

Qualquer aluno do último ano do ensino médio de escola pública declarada ao Censo Escolar pode pedir a gratuidade da taxa de inscrição. Também tem direito ao benefício quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede particular. Para isso, a renda familiar não pode ser maior que um salário mínimo e meio e a família do estudante deve estar inscrita no Cadastro Único dos programas sociais do governo federal.

Se o estudante conseguiu isenção no Enem do ano passado, faltou no dia da prova e quer pedir a gratuidade da taxa para o exame deste ano, atenção. Além do pedido, em si, será preciso justificar a ausência no Enem 2021 e o prazo para isso também termina nesta sexta. Para isso, é necessário enviar os documentos que comprovem o motivo da falta.

Mesmo quem conseguir a isenção da inscrição precisa se inscrever na "Página do Participante".