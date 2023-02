Prazo para inscrições do Fies postergadas para o 1º semestre está aberto

Todos os pré-selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cuja conclusão de inscrição havia sido prorrogada para o 1º semestre de 2023, devem complementar a inscrição, exclusivamente pela internet, na página do Fies, a partir desta terça-feira (7) até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira (9).

Após complementar a inscrição, os estudantes deverão ficar atentos aos prazos das próximas etapas:

- Em até cinco dias, contados a partir do dia seguinte à complementação da inscrição, o candidato deve validar as informações já declaradas diretamente na instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado.

- Toda instituição de ensino participante do Fies conta com uma Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Compete a esse setor tratar dos assuntos relacionados ao financiamento e oferecer informações sobre os procedimentos para a entrega da documentação exigida.

- Em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil seguinte à data da validação da inscrição pela CPSA, o estudante deve comparecer ao banco para entregar a documentação exigida para a contratação e, uma vez tendo obtido a aprovação, formalizar o financiamento.

Todas as informações relacionadas ao processo, assim como o cronograma completo do processo do 1º semestre de 2023 do Fies, estão disponíveis no edital do Fies, que foi publicado em 26 de janeiro de 2023 no Diário Oficial da União (DOU).

O que é inscrição postergada?

É aquela que pode ser efetivada em semestre posterior ao que o estudante foi pré-selecionado para uma vaga do Fies.