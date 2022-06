Prazo para implementação de prefixo 0303 acaba nesta quarta-feira

E existe mais uma ferramenta para quem está cansado de tantas ligações: é o site naomeperturbe.com.br, onde o usuário que não quiser receber chamadas de determinada empresa pode realizar o bloqueio das ligações. As empresas e operadoras que não cumprirem as regras podem ser notificadas pela Anatel e ter seus números bloqueados pela agência.

A partir de agora, todas as ligações para oferta de produtos ou serviços deverão ser realizadas com essa numeração padronizada, que acaba sendo uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing, dando a opção de atender ou não a chamada.

E essas empresas que disparam muitas ligações indesejadas estão na mira da Anatel. A Agência estabeleceu o prefixo 0303 para o serviço de telemarketing ativo e as redes de telefonia celular já estão obrigadas a adotar esse padrão. Já para as redes de telefonia fixa, o prazo final para a implementação do prefixo é nesta quarta-feira.

Quem nunca passou por uma situação assim? Ligações de telemarketing que atrapalham muito a vida das pessoas. A Helena contou que já recebeu em um só dia mais de 100 ligações assim. A operadora de áudio explica que atende o celular quase todas as vezes que toca, com receio de ser algo importante. Mas confessa que esse excesso de ligações perturba e muito.

