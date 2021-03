Prazo para entrega de documentos do ProUni encerra hoje

O prazo para entregar os documentos dos estudantes pré-selecionados em lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) termina neste sexta-feira (12). A documentação é para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição para obtenção da bolsa de estudos e deve ser entregue na instituição de ensino escolhida.

Ao todo, o Prouni registrou 599.223 inscritos no primeiro semestre deste ano. De acordo com o R7, o candidato pode escolher até duas opções de curso. Ao todo foram ofertadas bolsas do Prouni para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior em todos os estados e no Distrito Federal. A oferta foi de mais de 162 mil bolsas de estudo.