Prazo para candidatos a motoristas concluírem processo é prorrogado

A medida atende solicitação dos Detrans estaduais e do Distrito Federal, que informaram dificuldades, devido à pandemia de covid-19, no atendimento aos usuários para agendar as provas - principalmente as práticas.

A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é destinada a todo os candidatos que estiverem com processos em andamento até 31 de dezembro deste ano. E vale para todo o território nacional.

