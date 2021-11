Prazo para agendar perícia médica no INSS termina hoje

De acordo com a Agência Brasil, cerca de 95.588 mil foram convocados para verificar possíveis irregularidades e terão o benefício suspenso se não passarem por nova perícia. No entanto, apenas 10.397 marcaram o exame. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União.

O prazo para agendar perícia médica termina nesta quinta-feira (11) para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

