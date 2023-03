Prazo de inscrição em concurso da Petrobras encerra nesta sexta com salário de R$ 5,5 mil

As inscrições para processo seletivo da Petrobras com 373 vagas para preenchimento imediato e 1.119 para cadastro reserva encerram nesta sexta-feira (17). As oportunidades possuem remuneração inicial de R$ 5,5 mil.

A Petrobras também oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.

Descrição

As vagas são para profissionais de nível técnico com ênfase em Operação (114), Manutenção – Mecânica (66), Manutenção – Instrumentação (55), Manutenção – Elétrica (41), Segurança do Trabalho (36), Operação de lastro (24), Inspeção de Equipamentos e Instalações (11), Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6), Logística de Transporte e Controle (6), Enfermagem do Trabalho (5), Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4). Os requisitos de formação para cada área estão disponíveis e podem ser consultados no edital do processo seletivo.