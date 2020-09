Portaria autoriza emprego da Força Nacional no combate aos incêndios em MT

Diário Oficial da União

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou na edição desta quarta-feira dodesta quarta-feira a Portaria que autoriza o emprego da Força Nacional em apoio ao governo do Estado do Mato Grosso, nas ações de combate aos incêndios florestais e às queimadas. O anúncio do uso da Força para ajudar a controlar os incêndios na região foi feito ontem à noite pelo governo federal.

Segundo a Portaria, o efetivo da Força Nacional atuará pelo período de 30 dias, de 24 de setembro a 23 de outubro, podendo esse prazo ser prorrogado se necessário for e houver solicitação do Estado. Em nota divulgada na terça-feira, o governo informou que serão enviados 43 bombeiros da Força Nacional, dez viaturas, um helicóptero e dois micro-ônibus para auxiliar no combate aos incêndios em Mato Grosso.