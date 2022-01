Porsche é abandonado com R$ 6 mil em rodovia após acidente

Um carro modelo Porsche, foi encontrado com R$ 6 mil dentro após sofrer um acidente nesse sábado (1), em Florianópolis, Santa Catarina. O condutor bateu em uma proteção metálica e foi parar fora da pista na rodovia SC-401. O veículo de luxo foi achado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e no seu interior tinham várias garrafas de cerveja e uma carteira com R$ 6 mil em espécie dentro. O automóvel foi apreendido e a polícia busca identificar e responsabilizar o motorista por embriaguez ao volante.

