População acima de 18 anos de cidade brasileira recebe vacina AstraZeneca

Paquetá foi escolhida para esse estudo por ter uma série de características, como o fato de ser uma ilha, com uma única entrada e saída pela Baía de Guanabara . O bairro tem apenas uma unidade de saúde, que possui um cadastro de saúde da família bem consolidado com capacidade de monitorar a evolução dos casos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1,6 mil moradores da ilha, que pertence ao município do Rio de Janeiro, devem ser imunizados hoje com a vacina Oxford/Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. Até o dia 17 de junho, 1.946 pessoas já haviam recebido a primeira dose de alguma das vacinas contra a covid-19 em Paquetá, e 1.132 moradores a segunda dose até a mesma data.

Há previsão de que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz e a presidente da Fiocruz Nisia Trindade também acompanhem a vacinação. Também estava prevista a presença do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, mas ele não compareceu.

Começou hoje (20) a vacinação em massa contra a covid-19 da população da ilha a partir de 18 anos. A ação faz parte do projeto “PaqueTá vacinada”, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e tem o objetivo de avaliar os efeitos da imunização em larga escala.

