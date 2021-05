Políticos reagem a jogos em meio a 462 mil mortos no Brasil: 'Cova América'

Os políticos brasileiros se manifestaram após o anúncio sobre a realização da Copa América no Brasil. Hoje mais cedo, a Conmebol anunciou que a competição será realizada no país. No Twitter, nomes como os dos ex-candidatos à presidência Guilherme Boulos e Ciro Gomes criticaram a decisão.

"A Argentina, com 77 mil mortos, se negou a sediar a Copa America. O Brasil, com 462 mil mortos, aceitou. É um deboche com o nosso povo", escreveu Boulos. O ex-ministro da Saúde e ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta também se pronunciou.

"Pandemia em expansão. Brasil é, neste momento, um grande covidário. Hoje ficamos sabendo que o Brasil vai sediar a 'Cova América'. Um total cinismo em relação ao que está acontecendo. Inacreditável." Já o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que não vê problema na realização do torneio, se os jogos não contarem com público nos estádios.