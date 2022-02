Policial militar se torna réu por tortura ao ex-governador Garotinho

A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e tornou réu o policial militar Sauler Campos de Faria Sakalem por torturar o ex-governador Anthony Garotinho.

De acordo com a denúncia, Sakalem é acusado de ter submetido o ex-governador a "intenso sofrimento físico e mental", enquanto o político esteve preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica em 2017.

No período em que esteve preso na Cadeia de Benfica, por suspeita de corrupção e organização criminosa, o ex-governador informou que foi agredido no joelho, por um agente penitenciário, com um taco de basebol. Garotinho alegou que, na madrugada de 25 de novembro de 2017, um homem entrou em sua cela e lhe agrediu com uma paulada no joelho e um pisão no pé, que deixou hematomas, constatados no exame do Instituto Médico Legal .

Na época, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária sustentou que as imagens das câmeras de segurança não demonstraram a suposta agressão e, por isso, decidiu punir Garotinho por falsa comunicação de crime e o enviou para o Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio.

Durante investigação conduzida por peritos da Divisão de Evidências Digitais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de imagens cedidas pela Vara de Execuções Penais, foi apurado que houve fortes indícios de interferência humana na gravação das imagens.

O laudo divulgado na época pelo Instituto Médico Legal indicou que os hematomas no joelho e no pé de Garotinho eram compatíveis com lesão corporal. Foi confirmado que os machucados foram produzidos por um instrumento contundente, como o taco de madeira descrito por Garotinho.