Policial é acusado de desviar drogas em troca de sexo com traficantes

Nesta quarta-feira (2), um comissário da Polícia Civil de Pernambuco, cargo mais alto da instituição, foi preso suspeito de desviar drogas de uma delegacia localizada em Serra Talhada (PE) durante plantões policiais. As investigações apontam que as drogas eram trocadas por favores sexuais com traficantes da região. O inquérito teve início em junho deste ano após uma denúncia anônima, conforme relatado pela corporação.

Segundo a Folha de São Paulo, além do desvio de entorpecentes, a polícia descobriu que o agente também repassava informações privilegiadas a traficantes, incluindo procedimentos que prejudicavam operações e investigações da Polícia Civil. Essas informações eram sigilosas e de extrema importância para o combate ao crime organizado na região.

A operação para prender o comissário, intitulada "Operação Pérfido", contou com a participação de 50 agentes e resultou na execução de oito mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva. O comissário é acusado de integrar uma organização criminosa e de cometer os crimes de peculato, tráfico de drogas e divulgação de informações sigilosas.

Durante a operação, foram apreendidas porções de drogas, 21 munições, 11 celulares e cerca de R$ 2,4 mil. Além disso, os agentes confiscaram um notebook, HDs, pendrives, cartão de memória, algemas e colete, itens que podem conter mais provas relacionadas às atividades criminosas do comissário.

A prisão do agente é um duro golpe na imagem da Polícia Civil e levanta questionamentos sobre a integridade e confiança dentro da instituição. As investigações seguem em curso para apurar todos os detalhes do envolvimento do comissário com o crime organizado e as possíveis ramificações do esquema ilícito.