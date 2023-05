Policial Civil mata 4 colegas a tiros em delegacia e usa viatura em fuga

Um policial civil assassinou quatro colegas de farda a tiros em uma delegacia no município de Camocim, no Ceará, na madrugada deste domingo (14). As vítimas são os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

O suspeito foi identificado apenas como inspetor Dourado. O homem não estava de serviço no momento do crime, mas teria ido à delegacia e lá matou o primeiro agente ainda do lado de fora, em seguida, entrou e matou outros três.

Após o crime, ele fugiu em uma viatura, mas minutos depois decidiu se entregar no quartel da PM. Ele deve ser ouvido no decorrer do dia, a motivação do crime ainda é um mistério e a polícia.

A delegacia foi isolada para o trabalho dos peritos. Somada ao depoimento do acusado, o trabalho pericial pode ajudar a entender a dinâmica do crime e confrontar a versão de Dourado.