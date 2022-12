Policiais lançam bombas de efeito moral após bolsonaristas tentarem invadir PF

Policiais que estavam no local reagiram e houve tumulto no local. Bolsonaristas arremessavam pedras, e bombas de efeito moral foram jogadas para tentar conter a depredação.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir o local após a prisão do indígena, mas foram repelidos pela polícia, os manifestantes foram para outras vias da cidade e passaram a atear fogo em ao menos dois ônibus e em carros. Eles ainda depredaram postes de iluminação.

