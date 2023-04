Polícia vai investigar perito criminal que urinou em bíblia e xingou ex-mulher

A Polícia Civil abriu uma investigação contra o perito criminal Ricardo Molina, 71, que foi filmado urinando em uma bíblia e xingando a ex-mulher Janinne Jasem.

Molina foi filmado por Janinne que publicou o vídeo nas redes sociais e detalhou a violência doméstica que sofreu. Nas imagens, o perito aparece ameaçando a ex-mulher de morte e, em outro trecho, ele começa a urinar em cima de uma bíblia.

Segundo o relato de Janinne, ela e Molina iniciaram um relacionamento em 2016, e em 2018 eles se casaram, e durante toda a relação ela foi vítima de violência doméstica. A mulher levou o caso à polícia e também pediu uma medida protetiva.

Molina é perito especializado em fonética forense e é professor da Unicamp desde 1995. O homem atuou em casos de grande repercussão como do assassinato do empresário PC Farias e do massacre do Eldorado dos Carjás. Ele também trabalhou no laudo do acidente aéreo que matou os integrantes da banda Mamonas Assassinas.