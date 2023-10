Polícia procura homem que aparece em vídeo assaltando churrascaria em Manaus

Todo o crime foi gravado por câmeras de segurança e as imagens foram utilizadas para ajudar a identificar os envolvidos. Quem tiver informações sobre Igor pode entrar em contato pelo número (92) 99228-1161, disque-denúncia do 9° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, Igor e outro indivíduo, ainda não identificado, entraram no estabelecimento com uma arma de fogo e roubaram vários aparelhos celulares, dinheiro e pertences das vítimas que estavam no local.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.