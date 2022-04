Polícia prende 'Colorido', o número 2 da chefia do PCC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o traficante Valdeci Alves dos Santos, conhecido como "Colorido", neste sábado, 16, na cidade de Salgueiro (PE).

Considerado o segundo principal líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), 'Colorido' constava na lista de criminosos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, a ação contou com a participação da Polícia Federal do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte, via Força-Tarefa de Mossoró/RN.

Segundo a polícia, o traficante era um dos principais líderes no esquema de fornecimento de drogas para os Estados da região Sudeste do País, ao lado de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, tido como chefe da facção nas ruas.

Nascido em Espinosa (MG), em 4 de fevereiro de 1972, Colorido, foi beneficiado por uma saída temporária em agosto de 2014, e desde então, estava foragido.