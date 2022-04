Polícia pede prisão de filho do fundador das Casas Bahia por escravizar e e

O empresário Saul Klein de 68 anos teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil de São Paulo por crimes sexuais contra 14 mulheres nesta quinta-feira (28). Filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia morto em 2014, Saul vendeu sua parte da empresa em 2009 para a Via, atual proprietário que informou que ele nunca possuiu nenhum vínculo ou relacionamento com a empresa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.