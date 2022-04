Polícia investiga se menina morta pela mãe por ser ‘sexualmente ativa’ pode ter sido violentada

Inicialmente, a mulher e o padrasto da menina contaram à polícia que Luna havia caído da escada, mas após o laudo da morte, a mãe confessou o crime e afirmou que bateu na filha, pois Luna havia saído para ir à padaria, demorou e voltou sem o pão. A mãe, então, desconfiou que ela pudesse estar com algum namoradinho e deu início as agressões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.