Polícia investiga morte da brasileira que caiu nua do 6° andar de prédio na Argentina

A polícia está investigando a morte da brasileira Emmily Rodriguez, 26, que caiu do 6° andar de um prédio de luxo na última quinta-feira (30), em Retiro, um bairro nobre de Buenos Aires, na Argentina. O corpo dela foi achado nu no térreo.

De acordo com as autoridades, no momento da queda, Emmily estava com outras duas amigas no apartamento do empresário Francisco Sáenz Valiente, preso como suspeito de homicídio.

A polícia já desvendou que na noite anterior ao crime, Emmily foi convidada por uma amiga para ir jantar com Francisco e outros amigos.

Após o encontro, todos seguiram para um bar, segundo os jornais Clarín e La Nacíon. Horas depois, a vítima , a amiga e outra mulher foram convidadas para ir ao apartamento de Francisco.

Lá, vizinhos ouviram uma festa no apartamento e relataram que chegaram a ouvir gritos, mas que isso era comum porque Francisco costumava fazer festinhas com mulheres e muita bebida com frequência no local.

Na manhã do dia seguinte, um morador encontrou o corpo de Emmily no chão do térreo. Ela estava sem roupas e com ferimentos nas mãos como quem tinha se ferido em uma luta .

A polícia foi chamada e Francisco foi preso. Ele nega o crime e diz que Emmily estava bêbada e se jogou do prédio, mas a versão pareceu duvidosa para a polícia e o empresário acabou preso.

Agora, os investigadores tentam desvendar o que aconteceu no apartamento naquela madrugada e se houve o envolvimento de outras pessoas já que havia outras mulheres dentro do apartamento.

Emmily morava na Argentina há muitos anos e tinha até documento de identidade do país. A morte dela ainda intriga as autoridades.