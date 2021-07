Polícia investiga incêndio em galpão da Cinemateca de São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um ar-condicionado de uma das salas de acervo histórico de filmes que fica no primeiro andar. O aparelho passava por uma manutenção feita por empresa terceirizada contratada. Uma faísca teria dado início ao fogo, e a equipe não conseguiu controlá-lo.

A Polícia Civil de São Paulo está investigando as causas do incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, Zona Oeste da capital paulista. O incidente ocorreu no início da noite dessa quinta-feira (29) e não ninguém ficou ferido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.