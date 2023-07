Polícia identifica outros 3 torcedores envolvidos em briga que matou palmeirense

Os outros dois torcedores envolvidos, são flamenguistas. Gabriela morreu no dia 10 de julho, depois de ser atingida por uma garrafa lançada durante uma confusão na entrada do Allianz Parque em 8 de julho.

As investigações sobre o caso da morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, 23, seguem com desdobramentos. Dessa vez, a Polícia Civil de São Paulo identificou mais três torcedores que arremessaram garrafas no momento em que a mulher foi atingida. Um deles é da própria torcida do Verdão.

