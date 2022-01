Polícia faz operação para retomar controle do Jacarezinho

O governo do Rio de Janeiro deu início na manhã desta quarta-feira (19) ao Cidade Integrada, o novo projeto de ocupação social de comunidades. A ação, com 1.200 homens, começou pelo Jacarezinho, na Zona Norte da cidade — onde em maio de 2021 uma operação policial terminou com 28 mortos, a mais letal da história do estado. “O governo do estado iniciou uma ocupação no Jacarezinho. Para isso, os batalhões da Zona Norte estão sendo empenhados, juntamente com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora e o Comando de Operações Especiais”, disse ao g1 o porta-voz da PM, major Ivan Blaz. “Algumas comunidades ao redor também vão ser ocupadas para o sucesso da operação. Manguinhos e Bandeira 2 são comunidades que estão sofrendo algum impacto. Polícia Militar e Polícia Civil vão atuar no terreno”, confirmou. A Polícia Civil também foi mobilizada e tentava cumprir 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes.

