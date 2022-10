Polícia é acionada sobre homem eletrocutado e encontram ladrão dormindo em telhado

Um suspeito de furtar fios elétricos, dado como morto pelos moradores de uma vila, foi encontrado pela Polícia Militar saudável e dormindo no telhado de uma distribuidora. O caso inusitado aconteceu no bairro Taquari, em Rio Branco, Acre.

O proprietário do estabelecimento acionou a polícia para denunciar que um homem havia entrado no comércio e que estava em cima do telhado.

Além da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e os Bombeiros com a informação de que ele teria morrido após receber uma descarga elétrica, mas durante as buscas, encontraram o homem dormindo, e em bom estado de saúde, dormindo no telhado.

Com a suposta 'vítima', foram encontrados objetos furtados e ele acabou sendo preso.