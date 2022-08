Polícia descarta que mãe tenha matado os filhos de 3 e 10 anos durante surto

No último sábado (27), os corpos das duas crianças foram encontrados em cima de uma cama em um apartamento da cidade. A mulher ligou para um advogado e confessou ter deixado os filhos mortos no local.

A Polícia Civil do Paraná descartou a possibilidade de surto da mãe que confessou ter assassinado os filhos de 3 e 10 anos em Guarapuava, no Paraná. A mulher foi chamada a depor nesta segunda-feira (29), mas ficou em silêncio durante os questionamentos, segundo informação da RPC.

