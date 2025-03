Polícia conclui inquérito sobre execução do delator do PCC; crime foi motivado por vingança

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu o inquérito sobre a execução do delator do PCC, Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, ocorrida no Aeroporto Internacional de São Paulo.

No inquérito, o DHPP aponta que Antônio Gritzbach foi assassinado por vingança. Emílio mandou matar a vítima para vingar a morte de Anselmo Santa Fausta, o “Cara Preta”, traficante de drogas morto em 2021, e do motorista dele Antônio Corona, o “Sem sangue”. Ambos eram integrantes do PCC.

Seis pessoas foram indiciadas pelo crime, sendo os três foragidos Emílio Carlos Gongorra, apontado como traficante e mandante do crime; e Kauê Amaral, apontado como olheiro; e Diego Amaral, acusado de ser o mandante do crime. E os policiais que já estão presos Cabo Denis Antônio Martins, apontado como executor; Soldado Ruan Antônio Rodrigues, apontado como executor; e o Tenente Fernando Genauro, apontado como motorista do carro que levou os executores para o aeroporto.

A polícia solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária para preventiva, de todos os citados.

O documento também aponta um pagamento de R$ 3 milhões pela execução de Antônio, além de outras provas. Entre as motivações de Emílio, além das mortes de Anselmo e Corona, está a delação premiada que Gritzbach assinou com o Ministério Público para delatar traficantes do PCC à Justiça.

Ainda conforme a polícia, as joias que Gritzbach transportava quando foi assassinado pertenciam a Pablo Henrique Borges. A vítima havia buscado os itens em Maceió.

O inquérito de 6 terabytes de material, 20 mil páginas e um relatório de 486 será enviado ao Ministério Público.