Polícia abre investigação sobre vídeo com ameaça a Lula

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), determinou que a polícia investigue um homem responsável por divulgar um vídeo fazendo ameaças de morte ao ex-presidente Lula.

Segundo o G1 São Paulo, ele também telefonou para a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, para falar sobre o caso, após receber uma carta denunciando o vídeo.

Em nota à imprensa, Doria disse que assistiu ao vídeo e que determinou a abertura imediata de uma investigação para apurar a procedência das ameaças.

As imagens foram feitas por um homem e divulgadas em redes sociais. No vídeo, ele aparece com uma camiseta do Brasil e a bandeira do país enrolada na cintura, com uma arma na mão. Ele faz disparos e, dirigindo-se a Lula, aponta para a arma e diz que o presidente "vai ter problema".

A assessoria de imprensa do governador ressaltou que ele "entende que não será à base de ameaças, agressões ou tiros que o Brasil encontrará o caminho da paz, equilíbrio e respeito pela democracia e pelo contraditório".

Em nota a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) afirmou que "a Polícia Civil do estado de São Paulo instaurou inquérito policial para apurar os fatos" e que o trabalho investigativo requer sigilo.