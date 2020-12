‘Poder emana do povo’ diz Eduardo Bolsonaro em apoio a protestos em Manaus

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, escreveu na noite deste sábado (26), em suas redes sociais, sobre os protestos ocorridos em Manaus.

“1º Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo.”, disse Eduardo em seu Twitter.

A frase do deputado é referente às medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores para conter o avanço do coronavírus no país.

Na última semana, Búzios decretou lockdown, o que não foi aceito pela população, que respondeu com protestos durante a semana. Já em Manaus, apesar de não ter sido adotado o lockdown, medidas restritivas foram anunciadas e passam a valer a partir de hoje (26). O decreto também não foi bem aceito pela população, que respondeu com manifestações pela cidade. A polícia precisou usar spray de pimenta e balas de borracha para conter manifestantes.