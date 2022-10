Pneu de avião estoura ao pousar e pista do aeroporto Congonhas é fechada em SP

"Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível", informou o órgão.

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o incidente ocorreu às 13h32, no momento em que a aeronave pousava. Os pneus do trem de pouso traseiro estouraram, logo após o toque no solo.

