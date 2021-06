PM que prendeu dirigente do PT por faixa contra Bolsonaro é afastado

O abuso de autoridade aconteceu em Trindade, Goiás, e foi registrado por câmeras de populares. As imagens viralizaram na internet e geraram revolta em opositores do presidente.

O policial que prendeu um dirigente do PT por se recusar a retirar do carro uma faixa com a frase “Fora Bolsonaro Genocida”, foi afastado do cargo. O anúncio foi feito hoje (1), pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás.

