PM que assassinou família matou duas pessoas aleatoriamente na rua; vídeo mostra crime

O militar seguiu até a casa da sogra, onde estavam os filhos de 4 e 9 anos e executou as crianças friamente, em seguida se matou. A polícia investiga a motivação do crime.

Na imagem, Fabiano aparece no carro quando a vítima identificada como Kaio Felipe Siqueira da Silva, de 17 anos, se aproxima do veículo e é executada a tiros. Um outro homem de 19 anos que também foi morto por Fabiano de forma aleatória. O militar não conhecia os jovens.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.