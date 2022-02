PM à paisana que matou vendedor de balas deve responder por homicídio doloso

"Puxa nas câmeras para ver o que aconteceu. Ele foi abordar uma pessoa para vender bala e nisso o rapaz chamou ele de ladrão, falou que ele ia abordar pra vender bala e roubava o celular no bolso da pessoa. O policial ao lado ouviu e foi discutir com o meu primo. Meu primo é sujeito homem, debateu com ele de boca a boca. Ele meteu a mão na arma e deu um tiro só", relatou o rapaz.

Hiago Macedo de Oliveira Basto,de 21 anos foi morto pelo policial à paisana Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, nesta segunda-feira (14), em frente à estação de barcas do centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

