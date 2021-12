PM mata mulher a tiros após descobrir traição do marido

De acordo com informações da Polícia Civil, a PM informou que havia descoberto uma suposta traição do marido com Isadora. Ela disse que havia reatado recentemente com o marido e encontrou mensagens trocadas entre ele e a vítima.

Uma Policial Militar admitiu ter atirado contra Isadora Calheiros, 25, após descobrir uma traição do marido. A vítima não resistiu após ser baleada pela agente na última sexta-feira (26), em frente a residência da PM no bairro Roque, em Queimados, na Baixada Fluminense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.