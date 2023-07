PM aposentado agride idoso e cachorros após vítima não responder a 'bom dia'

A vítima entrou com um pedido de medida cautelar contra o vizinho, que foi concedido no dia 20 de julho. O idoso pediu para não ser identificado.

“Mandou eu falar bom dia para ele na porta. Eu olhei pra ele, não dei bola, não respondi o bom dia. O motivo foi esse para ele já me agredir, me deu tapas e chutes em meus cachorros”, disse a vítima em entrevista ao G1.

Um idoso de 75 anos moveu ação na Justiça contra o vizinho, um PM aposentado, após ele ser agredido por ele no prédio onde moram em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima relatou que a situação começou após ele não responder a um "bom dia".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.